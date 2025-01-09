В Челябинске без воды остались семь десятков частных домов

Около 70 частных домов остались без воды в Тракторозаводском районе Челябинска в связи с повреждением на водоводе диаметров 100 мм.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ, на время восстановительных работ организовано альтернативное водоснабжение. Автоцистерна с питьевой водой курсировала на участке от домами №59 и №78 по улице Катерной.

В ходе ремонтных работ сотрудники аварийно-восстановительной бригады СП «Горводопровод» установили новую задвижку Д-150мм. Пока что данная запорная арматура остаётся в закрытом состоянии, работы будут продолжены с утра 10 января.

Челябинск, Павел Зварзин

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