Рыба и морепродукты могут нанести вред здоровью человека

То, что мы выбрасываем в окружающую среду, в конечном итоге оказывается на наших тарелках. Об этом заявили ученые Лаборатории прикладной прибрежной экологии Портлендского государственного университета (PSU), исследовав девять видов популярных морепродуктов, выловленных в Орегоне. Оказалось, что все они загрязнены микропластиком и антропогенными частицами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Toxicology .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», микропластик – это частицы менее 5 мм, образующиеся при разложении пластика, а микропластике, антропогенных частицы – это мизерные кусочки материалов, изготовленных или модифицированных людьми – например, фрагменты текстиля.

Ученые подсчитали, сколько таких частиц было обнаружено в черном окуне, лингкоде, чавыче, тихоокеанской сельди, тихоокеанской миноги и розовой креветке, а также сравнили влияние места вида в пищевой цепочке и источника получения морепродуктов – непосредственно с рыболовного судна или из магазина.

Из 182 образцов морепродуктов 180 были загрязнены антропогенными частицами. Всего ученые обнаружили в рыбе и креветках 1806 фрагментов этих частиц.

82% обнаруженных частиц составили волокна синтетической одежды, 17% – фрагменты микропластика, а 0,7% – частицы пленок.

Самая высокая концентрация была обнаружена у розовых креветок, фильтрующих воду прямо под поверхностью.

«Мы обнаружили, что более мелкие организмы поглощают больше антропогенных, непитательных частиц, – отметили исследователи. – Креветки и мелкая рыба, например, сельдь, едят более мелкие пищевые объекты, такие как зоопланктон. В ходе других исследований отмечалось высокое загрязнение в районе скопления зоопланктона, и эти антропогенные частицы могут напоминать рыбам их пищу и таким образом попадать к ним в организм.

Самая низкая концентрация была зафиксирована у чавычи, за ней следовали черный морской окунь и лингкод.

Однако в рыбе лингкод, купленной в магазине, содержалось больше частиц, чем в той, что была получена ​​прямо с рыболовного судна, что позволяет предположить, что она стала еще более загрязненной по пути.

Частицы были обнаружены в съедобных мышечных тканях морепродуктов, что позволяет предположить, что микропластик и микроволокна перемещаются из пищеварительной системы в другие части организма. «Это имеет серьезные последствия для тех, кто питается морепродуктами, включая людей», – отмечают ученые.

Исследователи связывают микропластик с химическими веществами, которые могут нарушать гормональный фон и повышать риск возникновения некоторых видов рака.

При этом ученые не пришли к выводу, что людям следует избегать употребления морепродуктов, так как отметив, что микропластик присутствует повсюду нашей окружающей среде. Вместо этого они призывают разработать новые стратегии, которые позволят остановить попадание загрязнений, особенно микроволокон, в воду и нарушение морских экосистем.

Сама команда тоже занялась решением этих проблем в своем новом проекте.

Москва, Игорь Юров

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