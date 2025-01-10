10 января ожидаются следующие события – Челябинск

10.01.2025, пятница

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Диканьки. Гоголь» к 195-летию издания книги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Правовые индивидуальные консультации по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

15:00 Челябинск – Мастер-классы «Реалистичный портрет карандашом с нуля» в Арт-мастерской (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)

18:00 Челябинск – Квартирник «Снежное настроение» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

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