Запрет на движение автобусов и грузовиков по участку трассы М-5 в Челябинской области сохраняется

Продлено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области со ссылкой на управление дорог «Южный Урал», введенное вечером 9 января ограничение продлено с 08:00 ориентировочно до 12:00 (время местное) 10 января.

Запрет движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта действует на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» от Миасса до границы с Башкирией.

️Причина – неблагоприятные погодные условия (сильный снег, дождь, гололедица, ограничение видимости).

Также действуют ограничения движения для автобусов и грузового транспорта со стороны Курганской области.

Водителей призывают быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не совершать рискованных маневров. Южноуральцам рекомендуют по возможности отказаться от поездок.

Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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