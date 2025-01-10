В Челябинской области на берегу реки нашли сорвавшегося со скалы мужчину

49-летний южноуралец сорвался со скалы в Троицке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, вечером 9 января, гуляя по берегу реки Уй в районе поселка Мясокомбинат в Троицке, подростки заметили внизу под скалой тело человека, а вскоре к месту ЧП подошел и взрослый, оказавшийся поблизости рыбак.

Как рассказали очевидцы, самого происшествия никто не видел. Сколько мужчина неподвижно лежал на льду, не известно. Его заметало снегом. Из-за болевого шока от полученных травм и переохлаждения говорить или позвать на помощь мужчина не мог, лишь слабо стонал.

Южноуральца попытались согреть мужчину, поделились с ним одеждой и немедленно вызвали экстренные службы.

К труднодоступному месту на берегу реки, под скалой высотой более 10 метров, спасатели Троицкого отряда смогли подъехать на снегоходе.

Раненому оказали первую помощь, зафиксировали на спинальном щите, укутали теплым покрывалом и эвакуировали через реку к дороге, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой медицинской службы.

Сейчас 49-летнему мужчине оказывают помощь в стационаре. Узнать у него обстоятельства произошедшего оказалось невозможным, но осмотр показал высокую вероятность компрессионных травм позвоночника и нижних конечностей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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