Южноуральские лыжники завоевали первую медаль на Российско-Китайских играх

Спортсменка из Златоуста завоевала первую медаль для Челябинской области на Российско-Китайских играх.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в лыжных гонках классическим стилем на дистанции 10 километров Алена Плечева пришла к финишу второй, завоевав серебряную медаль соревнований.
Спортсменка из Златоуста тренируется под руководством Владимира Усанова.
Российско-Китайские игры проходят с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске с участием более 200 сильнейших спортсменов России и Китая.
Челябинск, Виктор Елисеев
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