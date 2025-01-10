На Южном Урале задержали контрабандиста с радиоактивными материалами

ФСБ задержала мужчину, пытавшегося переправить за границу радиоактивное вещество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россиянин готовил контрабанду для отправки в одну из стран Центральной Азии.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. По информации пресс-службы ведомства, радиационный источник, который планировалось переправить за рубеж, может использоваться «для проверки работоспособности и стабильности установок военного назначения».

К моменту задержания контрабандист успел оформить перевозку груза через транспортную компанию. Однако контрразведчики выяснили, что разрешительных документов на вывоз материалов из России у него не было.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Следователи не исключают, что подобной деятельностью мужчина занимался и раньше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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