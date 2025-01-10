В Челябинске временно запретят парковку вдоль городских улиц

В Челябинске для уборки снега вводится временный запрет на парковку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для своевременной и качественной очистки улично-дорожной сети комитетом дорожного хозяйства в качестве дополнительной меры вводится временное ограничение для стоянки автотранспорта вдоль улиц города.
Первым местом, на котором планируется такое нововведение, станет парковка в районе дома №108 по Комсомольскому проспекту у ТЦ «Юлия». Ограничение будет действовать каждое воскресенье с 00:00 до 08:00. Уже в понедельник на этой территории установят дорожные знаки, а сама уборка запланирована на 19 января.
На знаках будет указан день недели и временной промежуток, в течение которого действует запрет на стоянку.
В случае оставления автомобиля на парковке на время действия запрета, он будет эвакуирован на специальную стоянку.
Челябинск, Виктор Елисеев
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