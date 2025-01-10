Больше 60 тысяч туристов побывали на Магнитке

ММК посетили уже более 60 тысяч туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2024 году в рамках развития промышленного туризма ММК (ПАО «ММК») принял на различных производственных площадках предприятия более 17 тысяч туристов, а с момента запуска этого направления в 2018 году экскурсии ММК посетили почти 61 тысяча человек, среди них – свыше 24 тысяч детей.

В минувшем году на территории одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний проведено около 900 тематических промышленных туров, за 6 лет – 3740. Познакомиться со славной историей и сегодняшними успехами Магнитки смогли жители более 70 регионов страны. Сейчас на ММК для туристов доступны 8 разноплановых экскурсий, в том числе для детей и людей с особенностями здоровья.

По данным Российского союза туриндустрии, ММК является лидером по развитию индустриального туризма среди крупных промышленных предприятий страны. В 2024 году компания подтвердила этот статус, взяв Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Эксперты по достоинству оценили экскурсию «Первые в Магнитке», разработанную ММК совместно с производителем продуктов питания компанией «СИТНО» и МБУ «Отдых». В результате совместных усилий на Южном Урале впервые появился межотраслевой тур, охватывающий площадки двух предприятий, а также достопримечательности Магнитогорска. Дипломом I степени на премии был отмечен инклюзивный маршрут «Открытая металлургия».

В настоящее время на базе ММК эффективно работает Центр компетенций по развитию промышленного туризма, созданный в Магнитогорске по инициативе комбината при поддержке Минпромторга РФ и Агентства стратегических инициатив. Центр сосредоточен на разработке безопасных экскурсионных программ, распространении лучших практик и обучении специалистов в сфере индустриального туризма.

В частности, в ноябре 2024 года в Центре для обмена опытом собрались участники Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность» – десятки экскурсоводов, представителей бизнеса, городских и региональных администраций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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