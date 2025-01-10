В Челябинской области определились с руководством ключевых министерств

Глава Южного Урала назначил министров финансов и экономического развития региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, новым руководителем ведомства стал Иван Родионов, проработавший в минфине 20 лет.

Будущий чиновник родился в 1982 году в Челябинске. В 2004 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2007 году – Челябинский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

По окончании ЮУрГУ начал работу в отделе бюджетного планирования управления бюджетной политики министерства финансов Челябинской области. В 2008 году назначен заместителем начальника отдела. В 2010 году – начальником управления бюджетной политики. С июня 2015 года – заместитель министра финансов Челябинской области.

Чуть ранее свой руководитель появился у министерства экономического развития Челябинской области. Новым министром стала Марина Клочкова.

Г-жа Клочкова родилась в 1983 году в городе Джетыгара Кустанайской области Казахской ССР.

В 2005 году завершила обучение на факультете «Право и финансы» в Южно-Уральском государственном университете по специальности «Финансы и кредит» и пришла на работу в мэрию Челябинска – в отдел казначейского исполнения бюджета управления финансов. С 2006 года – главный специалист операционного отдела управления муниципального казначейства администрации Челябинска.

В 2009 году перешла в министерство экономического развития Челябинской области, где трудилась главным специалистом, а затем заместителем начальника отдела финансового анализа и методологии повышения эффективности управления. В 2013 году назначена начальником отдела прогнозирования качества жизни населения и развития социального партнерства (с 2014 года параллельно исполняла обязанности начальника управления стратегического планирования). В 2017 году возглавила управление методологии и мониторинга государственных программ.

В 2019 году стала заместителем министра экономического развития Челябинской области, в 2020 году – первым заместителем, курирующим вопросы стратегического планирования.

С 19 ноября 2024 года – исполняющий обязанности министра экономического развития Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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