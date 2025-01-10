В Копейске начали принудительно отключать многоквартирные дома от газоснабжения

Обслуживающая компания начала ограничивать подачу газа в многоквартирные дома Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 января, специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» отключили от газоснабжения дома №16 по улице Коммунистической в копейском поселке Старокамышинск.

Причина, по которой 16 квартир остались без газа, – отсутствие договора на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО). По словам жителей, теперь они не могут ни приготовить пищу, ни согреть воду (централизованного горячего водоснабжения в доме нет, и жильцы пользуются газовыми колонками).

С подобной проблемой столкнулись и жители других домов. Так, по данным пресс-службы АО «Газпром газораспределение Челябинск», 9 января в этом же поселке отключили подачу газа в дома №11 и №14 по улице Коммунистической, где голубое топливо также используется для нагревания воды и в газовых плитах.

«Действия по ограничению газоснабжения направлены на устранение угрозы жизни и здоровью жителей домов, а также минимизацию возможного ущерба физическим и юридическим лицам, – объяснили в компании. – Собственниками помещений в указанных домах не был определен способ управления многоквартирным домом и не заключены договоры на техническое обслуживание газового оборудования, как общего пользования, так и индивидуального. При этом собственники дома №14 к настоящему времени устранили нарушения, жителями предоставлен пакет документов для заключения договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, возобновление подачи газа назначено на 11 января. Жителям дома необходимо предоставить газовикам допуск в квартиры для проведения работ».

После устранения нарушений жильцами других домов (а в ближайшем будущем их число может вырасти, например, под угрозой отключения находится дом №17 по той же улице Коммунистической) голубое топливо вернется и в них, заверяют в обслуживающей организации.

Действия газовиков вызвали возмущение копейчан, заявивших, что их никто ранее не ставил в известность о необходимости заключения договора на обслуживание ВДГО – об этом они узнали лишь недавно, только когда встал вопрос об отключении газа.

Между тем, соответствующие изменения в федеральное законодательство вступили в действие еще 1 сентября 2023 года, а заключить соглашения необходимо было до 1 января 2024 года, то есть еще год назад.

Информация об этом достаточно активно освещалась во всех средствах массовой информации (как традиционных, так и электронных), на сайтах органов власти, в социальных сетях.

Правда, упор делали на обязанности собственников жилых помещений заключить с газовиками договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Акцент понятен: заключением соглашений на обслуживание ВДГО должны были заниматься управляющие компании и ТСЖ. Но в итоге, в некотором смысле, «за бортом» оказались дома, жильцы которых до сих пор не выбрали способ управления.

Нельзя сказать, что о них вовсе забыли. «В течение 2024 года в администрации Копейского городского округа совместно со специалистами филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Копейске и представителями прокуратуры города проводилась серия круглых столов с жителями города на тему необходимости заключения договоров на внутридомовое газовое обслуживание», – сообщили в пресс-службе мэрии Копейска.

В Старокамышинске подобное собрание проходило в территориальном отделе городской администрации в ноябре прошлого года. Там специально обсуждался механизм заключения договора на обслуживание ВДГО для домов, собственники помещений в которых не выбрали способ управления. Правда, по словам жителей поселка, знали об этом собрании далеко не все. «Я сегодня в администрации спросила, почему мне никто не позвонил как старшей дома и не предупредил о собрании. Мне ответили: чьи телефоны были, тем и позвонили. В общем, они не всех обзвонили», – рассказала одна из жительниц.

Так или иначе, но в настоящее время, по данным обслуживающей организации, в Копейске 320 домов не заключили договор на техническое обслуживание газового оборудования. «Собственникам помещений в жилых домах, а также в надзорные органы – госжилинспекцию и прокуратуру, – в установленный законом срок направлены уведомления о необходимости соблюдения требований действующего российского законодательства», – заявили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Челябинск».

И напомнили, что «обязательным условием поставки газа является регулярное техническое обслуживание газового оборудования и наличие действующих договоров на техническое обслуживание со специализированной организацией».

«В отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении) специализированная организация вправе инициировать обращение к поставщику газа о приостановлении им своих обязательств по поставке газа», – подчеркивают представители компании.

В мэрии Копейска сообщили, что во избежание конфликтных ситуаций и отключений многоквартирного дома необходимо взять образцы документов (в территориальном отделе городского округа, в администрации города, в филиале АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Копейске) выбрать уполномоченного для заключения договора, оформить протокол общего собрания собственников, приложив копии правоустанавливающих документов (выписка ЕГРН или свидетельство о праве собственности) по всем помещениям (квартирам) многоквартирного дома, и предоставить его в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в Копейске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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