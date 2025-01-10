В мэрии Челябинска определились с главой Тракторозаводского района

Администрацию Тракторозаводского района возглавила чиновница, прожившая в Челябинске три года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, главой администрации Тракторозаводского района с 10 января назначена Татьяна Букреева.

Г-жа Букреева родилась в 1980 году в селе Горшково Шумихинского района Курганской области.

В 2003 году окончила Шадринский государственный педагогический институт, квалификация «Учитель начальных классов». В 2007 году – Уральскую академию государственной службы, квалификация «Менеджер».

Трудовую деятельность начала с 1998 года в должности педагога-организатора Кипельской основной школы Шумихинского района. С 2006 года возглавляла отдел культуры администрации, а в 2009 году назначена на должность заместителя главы Шумихинского района по социальной политике.

С 2015 года – директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа.

В 2021 году назначена на должность заместителя главы администрации Тракторозаводского района Челябинска по социальным вопросам. С октября 2024 года по настоящее время исполняла обязанности главы администрации Тракторозаводского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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