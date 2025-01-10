В новогодние праздники южноуральцы ушли в Telegram и «Кинопоиск»

В новогодние праздники жители Южного Урала предпочитали смотреть видео в VK и «Кинопоиске» и поздравлять друг друга через мессенджеры – в первую очередь Telegram и WhatsApp. А вот популярность традиционных звонков продолжает снижаться. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Тренд на снижение привычного голосового трафика наблюдается уже более семи лет. Абоненты все чаще переходят на общение в мессенджерах, коммуникационные возможности которых значительно шире обычной связи. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне традиционного спешат поздравить друг друга. И этот Новый год не стал исключением.

C 31 декабря 2024 года по 8 января 2025-го челябинцы звонили на 10% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём потребляемого интернет‑трафика в расчёте на абонента вырос на 14,3%.

Самым популярным мессенджером у россиян с шести часов вечера последнего дня 2024-го и до шести часов утра 1 января наступившего года по суммарному объёму трафика стал Telegram. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 13%. У идущего вторым WhatsApp прирост трафика оказался более чем в два раза выше и составил 30%. Самый высокий темп продемонстрировал набирающий популярность у молодёжи Snapchat, специализирующийся на отправке сообщений с прикреплёнными фото и видео и занявший в итоге третье место. Его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей безусловным лидером в новогоднюю ночь стал VK, который вырос на 35%. Второе место занял TikTok, официально покинувший Россию (+18%). А вот популярность идущих на третьем месте «Одноклассников» упала на 19% по сравнению с прошлым годом.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», следом идут «Кинопоиск» и RuTube. При этом последний сервис продемонстрировал пятикратный рост. Увеличение трафика у видеосервиса VK оставило 146%, а у «Кинопоиска» этот показатель в новогоднюю ночь увеличился на 24%.

Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга – YouTube. Его трафик составил всего 5% от первой ночи 2024 года. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмую строчку, уступив место крупным онлайн-кинотеатрам.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube