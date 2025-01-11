11 – 13 января ожидаются следующие события – Челябинск

11.01.2025, суббота
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10:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Челябинской области по брейкингу «Брейкинг чип» (ЛК им Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
12.01.2025, воскресенье
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10:00 – 17:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Арт-клуб «Под зонтом» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по конструированию из бумаги «Змейка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Чемпионат и первенство Челябинской области по брейкингу «Брейкинг чип» (ЛК им Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Встреча «(Не)понятное искусство» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Экологический урок «Заповедная Россия» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Концерт в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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15:00 Челябинск – Мастер-классы «Реалистичный портрет карандашом с нуля» в Арт-мастерской (библиотека №31, ул. Агалакова, 30)
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