Пожилая жительница Южного Урала лишилась 6,5 миллионов рублей после «письма с Госуслуг»

Жительница Нагайбакского района лишилась двух автомобилей и накоплений, столкнувшись с мошенниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злополучная история началась со звонка 63-летней жительнице Нагайбакского района с настоятельной рекомендацией подать заявку на активацию электросчетчика. Для подтверждения этого действия женщина сообщила телефонному собеседнику код из смс, после чего разговор прекратился.

Через некоторое время ей пришло фейковое письмо якобы с портала Госуслуг о попытке взлома личного кабинета. В нем был написан контактный телефон, по которому необходимо позвонить, чтобы пресечь несанкционированные действия с учетной записью.

Встревоженная женщина набрала номер, по которому ответил «представитель портала». Незнакомец рассказал жительнице Нагайбакского района, что ее пытались обмануть мошенники. Получив от нее смс-код, они завладели персональными данными уралочки и успели выставить ее иномарку на продажу. Собеседник посоветовал женщине ожидать звонка от сотрудников правоохранительных органов для принятия необходимых действий по решению данной проблемы.

Звонок не заставил себя долго ждать. Мнимый сотрудник сообщил: «Для того, что сберечь деньги и автомобиль, необходимо самостоятельно продать транспортное средство и перевести деньги на безопасный счет». Женщина приехала в Магнитогорск, где продала машину, а полученные за нее 3 миллиона 180 тысяч рублей перевела на «безопасный» счет, который ей продиктовал мошенник.

Спустя неделю «представитель правоохранительной структуры» снова позвонил, уточнив, имеются ли у нее денежные средства на счетах. Женщина рассказала, что на ее банковском счету хранятся 2,7 миллиона рублей. Эту сумму жительница Нагайбакского района также перевела на «безопасный» счет.

Однако на этом мошенники не остановились. Через три дня они вновь связались с жительницей Нагайбакского района и поинтересовались наличием у нее еще какого-либо транспортного средства. Не задумываясь, женщина призналась, что у нее есть еще один автомобиль. Его она продала за 800 тысяч рублей и вновь перечислила деньги на счета злоумышленников.

После этого один из телефонных незнакомцев сообщил ей, что доступ к ее личному кабинету от портала «Госуслуги» восстановлен и деньги, отправленные на «безопасный» счет, можно вернуть. Однако сначала она должна заплатить государственный налог – 2 миллиона рублей.

Обманутая женщина обратилась к сыну, рассказала о сложившейся ситуации и попросила одолжить ей деньги, но в ответ услышала, что на протяжении двух недель общалась с мошенниками.

«Фразы «безопасный счет», «взлом личного кабинета на Госуслугах» должны вас насторожить. Если вы услышали их в телефонном разговоре с незнакомцами – это мошенники. Положите трубку и только так вы сохраните ваше имущество и денежные средства!" – подчеркивают в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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