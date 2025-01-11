Южноуральское дерби оказывается «Трактору» не по зубам

Челябинский «Трактор» устпает в Магнитогорске «Металлургу» – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всегда вызывающая повышенный интерес встреча двух южноуральских команд сегодня была интересна вдвойне.

Хотя формально челябинцы сохраняют первое место в таблице Восточной конференции, по потерянным очкам «Трактор» и «Металлург» находятся рядом, занимая третью-четвертую строчки. Челябинский клуб выступает крайне неровно: на смену неудачному декабрю и маловразумительному началу нового года пришли две уверенных победы – над «Автомобилистом» и «Ладой». Магнитогорцы, в свою очередь, выиграли к дню дерби семь матчей подряд.

Первый период прошел в упорной борьбе. Хоккеисты обеих команд произвели почти одинаковое количество бросков, а по ударам в створ ворот гости даже оказались чуть впереди. Но единственную в игровом отрезке шайбу забросили хозяева: Никита Камалов щелкнул от синей линии, Дмитрий Силантьев ввязался в борьбу на пятаке и отправил шайбу в пустой угол ворот Зака Фукале – 1:0, «Магнитка» выходит вперед за 39 секунд до окончания первого периода.

Шайба «в раздевалку» явно выбила челябинцев из колеи. Не смогли собраться они и к началу второй двадцатиминутки. Этим воспользовались хозяева. На 21-й минуте матча Робин Пресс набрасывает от синей линии, шайба летит в лицевой борт и рикошетит Алексею Маклюкову, отправляющему ее в дальний угол ворот – 2:0.

Проходит чуть больше минуты, и хоккеисты «Металлурга» проводят удачную позиционную атаку. Борна Рендулич скидывает шайбу на синюю линию Данилу Паливко, тот мощно бьет по воротам, а в последний момент шайбу подправляет Игорь Гераськин – 3:0.

Гости сумели собраться лишь к середине игрового отрезка. На 29-й минуте Григорий Дронов перехватывает шайбу в средней зоне и сам же бросается на штурм ворот «металлургов» – 1:3.

Результативная контратака вдохновляет челябинцев. На 35-й минуте Виталий Кравцов скидывает шайбу назад Андрею Светлакову, тот пытается ударить, однако защитник магнитогорцев подбивает ему клюшку. Удар срывается, но шайба попадает аккурат под клюшку расположившегося на пятаке Бадди Робинсона – 2:3, до минимума сокращают отставание челябинцы. Третий период обещает быть весьма интересным.

С последней двадцатиминутке магнитогорцы усиливают натиск на ворота «Трактора». На 42-й минуте Данила Юров переводит шайбу на левый фланг, Даниил Вовченко бросается за ней и резким броском из-под защитника отправляет в ближний угол не ожидавшего подобного Зака Фукале – 4:2.

На 48-й минуте гости остаются вчетвером, и это первое в матче удаление. А уже на следующей минуте Роман Канцеров с подачи Робина Пресса ударом в верхний угол ворот «Трактора» отмечает свой сотый матч в КХЛ – 5:2.

Пытаются челябинцы переломить ситуацию, но «Магнитка» сегодня явно сильнее. На 59-й минуте Бадди Робинсон скидывает шайбу от синей линии под бросок Артему Блажиевскому. Парирует удар голкипер «Металлурга», но Виталий Кравцов добивает шайбу в ворота – 2:5.

После этого снимают челябинцы вратаря в пользу шестого полевого игрока. И едва не пропускают. Но и не забивают уже сегодня.

Итог – 5:3, «Магнитка» продлевает победную серию до восьми матчей. А лидерство «Трактора» на Востоке вновь под большим вопросом: «Салават Юлаев» отстает на одно очко, имея три игры в запасе, «Ак Барс» – на 5, но у них в запасе четыре матча.

Челябинск, Виктор Елисеев

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