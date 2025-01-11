Челябинец напал с ножом на сожительницу и пасынка-подростка и оказался в больнице

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту поножовщины в Тракторозаводском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 11 января.

Сообщение о конфликте, в результате которого пострадали трое человек, в том числе 14-летний ребенок, поступило в дежурную часть отдела полиции «Тракторозаводский».

Полицейские и следователи СКР выяснили, что в квартире одного из домов по улице Марченко в Челябинске произошел конфликт между сожителями. 42-летний супруг был пьян и в скором времени набросился на сожительницу-ровесницу с ножом. Получившую несколько ножевых ран женщину спас ее 14-летний сын.

Нетрезвый челябинец порезал и бросившегося на помощь матери подростка. Но женщина выжила. Медики оказали помощь женщине и ее ребенку.

Впрочем, досталось и инициатору поножовщины. Мужчину отвезли в больницу. Там он находится под конвоем полиции.

В отношении него следственными органами СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство двух человек. Следствием проводятся дальнейшие мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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