Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды

Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 10 утра ведутся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-500 мм рядом с домом №8 в переулке Арматурном.

В связи с этим не воды в жилых домах и административных зданиях на улицах Псковская, Уральская, Пирогова, Копейское шоссе и в поселке Мясокомбината.

Бочка с питьевой водой во двор дома №4 на улице Псковской. Вторую цистерну должны отправить в поселок Мясокомбината.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube