Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 10 утра ведутся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-500 мм рядом с домом №8 в переулке Арматурном.
В связи с этим не воды в жилых домах и административных зданиях на улицах Псковская, Уральская, Пирогова, Копейское шоссе и в поселке Мясокомбината.
Бочка с питьевой водой во двор дома №4 на улице Псковской. Вторую цистерну должны отправить в поселок Мясокомбината.
Челябинск, Павел Зварзин
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