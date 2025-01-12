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Воскресенье, 12 января 2025, 13:26 мск

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Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды

Часть Ленинского района Челябинска в воскресенье осталась без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 10 утра ведутся аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе Д-500 мм рядом с домом №8 в переулке Арматурном.

В связи с этим не воды в жилых домах и административных зданиях на улицах Псковская, Уральская, Пирогова, Копейское шоссе и в поселке Мясокомбината.

Бочка с питьевой водой во двор дома №4 на улице Псковской. Вторую цистерну должны отправить в поселок Мясокомбината.

Челябинск, Павел Зварзин

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