В Челябинске ребенок едва не сварился в кипятке

В Челябинске восьмилетний ребенок едва не сварился в кипятке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС о Челябинской области, инцидент произошел сегодня на улице Кузнецова. Прохожие обратили внимание на ребенка, который с балкона звал на помощь. Приехавшие на вызов спасатели проникли в квартиру через балконную дверь и обнаружили, что вся квартира залита кипятком.

Оказалось, что родители мальчика ушли по своим делам, оставив сына дома одного. И в это время прорвало трубу горячего водоснабжения. Мальчик, к счастью, быстро сориентировался и вышел на балкон. Он не пострадал.

Челябинск, Январь 12 (Новый День, Павел Зварзин) – В Челябинске восьмилетний ребенок едва не сварился в кипятке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС о Челябинской области, инцидент произошел сегодня на улице Кузнецова. Прохожие обратили внимание на ребенка, который с балкона звал на помощь. Приехавшие на вызов спасатели проникли в квартиру через балконную дверь и обнаружили, что вся квартира залита кипятком.

Оказалось, что родители мальчика ушли по своим делам, оставив сына дома одного. И в это время прорвало трубу горячего водоснабжения. Мальчик, к счастью, быстро сориентировался и вышел на балкон. Он не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube