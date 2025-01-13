В Челябинске задержали несколько авиарейсов в Санкт-Петербург

Четыре самолета из Челябинска в Санкт-Петербург задержаны на несколько часов из-за непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четыре авиарейса в северную столицу задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Санкт-Петербурге. Время задержки составляется от 4 часов 50 минут до 12 часов.

Так, самолет, который должен был вылететь из Челябинска в 5:40 ожидает разрешения на взлет в 10:30. Посадка на него уже завершена.

Авиарейсы, запланированные к вылету в 6:15 перенесены на 20:15. Еще один должен был отправиться из аэропорта «Курчатов» в 8:00. Его вылет запланирован в 15:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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