Южноуральская спортсменка возвращается с Российско-Китайских игр с тремя медалями

Лыжница из Златоуста завоевала вторую серебряную медаль Российско-Китайских молодежных зимних игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Южно-Сахалинске завершились соревнования среди лыжников.

Спортсменка из Златоуста Алена Плечева на дистанции 10 километров свободным стилем завоевала вторую серебряную медаль.

Напомним, что лыжница открыла счет медалям Челябинской области, завоевав в первый соревновательный день серебряную медаль да дистанции 10 километров классическим стилем. Также в эстафете дружбы воспитанница Владимира Усанова завоевала бронзовую медаль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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