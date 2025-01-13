Южноуральская спортсменка возвращается с Российско-Китайских игр с тремя медалями

Лыжница из Златоуста завоевала вторую серебряную медаль Российско-Китайских молодежных зимних игр.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в Южно-Сахалинске завершились соревнования среди лыжников.
Спортсменка из Златоуста Алена Плечева на дистанции 10 километров свободным стилем завоевала вторую серебряную медаль.
Напомним, что лыжница открыла счет медалям Челябинской области, завоевав в первый соревновательный день серебряную медаль да дистанции 10 километров классическим стилем. Также в эстафете дружбы воспитанница Владимира Усанова завоевала бронзовую медаль.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»