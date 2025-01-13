Национальные парки на Южном Урале вновь подняли плату за посещения на четверть

Посетителей национальных парков в Челябинской области предупредили о повышении платы за вход.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», с 15 января плата за посещение национального парка «Таганай» составит 250 рублей.

Бесплатным оно по-прежнему остается для детей школьного и дошкольного возраста, многодетных семей, пенсионеров, жителей Златоуста и поселка Магнитка, а также еще нескольких категорий граждан (полный список есть здесь).

Аналогичное повышение платы за вход анонсировали и в нацпарке Зигальга. Здесь на бесплатное посещение, помимо общих льготных категорий, могут рассчитывать жители Катав-Ивановского района (полный список здесь).

Напомним, сейчас посещение национальных парков стоит 200 рублей. Эта цена действует с 31 декабря 2022 года, когда плату увеличили также на четверть – со 160 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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