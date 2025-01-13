В Челябинске на границе с оборонным предприятием вспыхнул пожар

В промзоне Тракторозаводского района Челябинска вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 13 января, в промзоне на границе территории Челябинского тракторного завода.

Загорелось производственное помещение по изготовлению лакокрасочных смесей. Площадь горения составила 300 квадратов, сохранялась угроза распространения.

Особую опасность составляло то, что рядом располагается ТЭЦ. Кроме того, дым сносило в жилой сектор.

На месте происшествия было создано два боевых участка: по тушению очага и защите близлежащих объектов.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 300 квадратных метров. Для установления причины ЧП на место направлена испытательная пожарная лаборатория.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube