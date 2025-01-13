Россияне стали реже ходить в рестораны

Январское тепло заставило жителей России искать развлечений на воздухе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в период новогодних каникул в кафе, ресторанах и точках быстрого питания россияне тратили в среднем 1 тысячу 330 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. При этом число покупок выросло на 5%. Такие данные приводит аналитический продукт «Чек Индекс».

«Россияне уверенно тратились на развлечения, кино и услуги красоты, больше выезжали за город. Объем трат был особенно заметен на региональном уровне. Более высокие приросты расходов потребителей фиксировались в сегментах заведений быстрого питания, кинотеатров, салонов красоты. Выше был и средний чек затрат, поскольку многие не экономили и выбирали более объемные, дорогие варианты покупок», – отмечают аналитики.

Так, в кафе и столовые посетители тратили, в среднем, 794 рубля (на 11% выше, чем в прошлом году). А число покупок выросло на 5%.

Заведения быстрого питания, в том числе, стритфуд россияне посещали на 10% чаще, оставляя там 491 рубль (+11%).

Средний чек посетителя кинотеатра вырос на 8% – до 598 рублей. Число покупок выросло на 12%.

В салонах красоты россияне оставляли в среднем 2 тысячи 119 рублей, на 14% выше, чем в прошлом году. И число посетителей здесь выросло на 5%. На 9% больше покупок жители России совершили в спа-салонах. Средний чек в них составил 3 тысячи 82 рубля (+10).

Траты в гостиницах и домах отдыха увеличились на 7% и физическом, и в денежном выражении, составив 8 тысяч 127 рублей.

А вот рестораны россияне стали посещать реже на 4%. Зато средний чек здесь вырос на 12%, составив 1 тысячу 810 руб. Снизилось и число посещений центров детских развлечений (-9%). В среднем затраты на один такой визит выросли на 14%.

«Во время январских каникул 2025 года на сферу развлечений большое влияние оказывал погодный фактор. Более высокая температура, отличные условия для прогулок и активностей на свежем воздухе перенаправили клиентский трафик из закрытых помещений, ресторанов – на улицы, в парки, спортивные и экскурсионные зоны», – отмечают аналитики.

Челябинск, Виктор Елисеев

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