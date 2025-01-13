В Челябинске задержали инспектора ГУФСИН с деньгами

В Челябинске задержан инспектор уголовно-исполнительной инспекции, подозреваемый в получении взятки в значительном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции по Ленинскому району города Челябинска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области задержали сегодня, 13 января.

По данным следствия, челябинец получил сегодня от находящегося на домашнем аресте 25-летнего местного жителя 30 тысяч рублей. За это на обещал не обращать внимания на то, как горожанин соблюдает домашний арест.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с УСБ регионального ГУФСИН, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователями СК России проведены обысковые мероприятия, фигуранту планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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