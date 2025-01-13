На Южный Урал нагрянут снегопады и морозы

Автомобилистов Южного Урала предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в ближайшие дни на территории региона ожидаются заморозки, температура опуститься до -25 градусов по Цельсию, местами будет идти снег, на дорогах возможно образование гололедицы.

Водителям напоминают об особенностях управления автомобилем. ️Очень важно держать дистанцию, выбирать комфортную для себя скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль и хорошо просматривать проезжую часть.

"️Включите ближний свет и противотуманные фары, – советуют южноуральцам. – Дополнительным средством безопасности в сильную метель на трассе станет включение «аварийки». Постарайтесь не останавливаться на обочине. Лучше найдите для этого более безопасное место, например, на стоянке у кафе или гостиницы, АЗС».

️В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водителей призывают обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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