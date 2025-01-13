В Челябинске останутся без водоснабжения полтора десятка домов и три детских сада

Почти в двух десятках домов Советского района Челябинска отключат воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 14 января, в Советском районе запланированы ремонтные работы в районе дома №94а по улице Свободы.

Под временным ограничением питьевого ресурса окажутся следующие адреса:

ул. Свободы 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а (детский сад), 96, 98, 98а (детский сад);

ул. Цвиллинга, 55б, 57, 57а, 59, 59а;

ул. Евтеева 5, 6, 8, 8а (детский сад);

ул. Орджоникидзе 27а (административное здание).

Соответствующие телефонограммы переданы в управляющие компании для дополнительного оповещения жителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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