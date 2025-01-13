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Понедельник, 13 января 2025, 17:40 мск

Новости Челябинск

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Челябинка завоевала золото Российско-Китайских игр

Челябинская спортсменка – победитель международных зимних игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по итогам проходящих с 8 по 14 января в Южно-Сахалинске IV Российско-Китайских молодежных зимних игр 2025 россияне заняли большинство призовых мест.

Две медали завоевали воспитанницы челябинской спортивной школы №1 по конькобежному спорту.

Золотая медаль у Ксении Прибытовой (шорт-трек) в эстафете на 3000 м.

Серебро – у Марии Трухановой.

Обе спортсменки тренируются под руководством Никиты Панасюка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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