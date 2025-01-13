В Челябинске резко вырос спрос на услуги прачечных и химчисток

В Челябинске в 2024 году спрос на услуги прачечных вырос в 2 раза. При этом предложение увеличилось всего на 65%. Эту сферу исследовали аналитики портала «Авито».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более всего в столице Южного Урала востребованы стирка пледов и одеял, химчистка подушек и постельного белья.

Кроме того, почти в 4 раза выросло число заказов на химчистку брюк, почти в 3,5 раза – пуховиков, в 3 раза – изделий из кожи и замши. Предложение и здесь отстает от спроса. Например, заявок на чистку платьев стало больше на 171%, а желающих оказать такую услугу – всего на 25%.

Челябинск, Софья Артмеьева

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