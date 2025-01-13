В Магнитогорске перед судом предстанет лихач, сбивший 20-летнего парня, сошедшего с трамвая

В Магнитогорске водитель предстанет перед судом за смертельный наезд на пешехода.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Трагедия произошла в июле прошлого года в Магнитогорске. Южноуралец гнал с превышением скорости на автомобиле «Дэу Нексия». У остановки общественного транспорта «Улица Полевая» он даже не подумал останавливаться, чтобы пропустить вышедшего из трамвая молодого человека. От полученных телесных повреждений 20-летний магнитогорец скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»