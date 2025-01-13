«Металлург» одерживает девятую победу подряд

Магнитогорский «Металлург» в последнем матче домашней серии обыгрывает ХК «Сочи» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период встречи магнитогорцы полностью господствовали на площадке.

Хозяева перебросали гостей почти втрое – 29:11. Соотношение ударов по воротам также не вызывало вопросов – 16:6 в пользу «Металлурга». Но забросить магнитогорцы смогли только одну шайбу. На 3-й минуте встречи Алексей Маклюков пробил от синей линии. Шайба попала в щиток голкипера сочинцев и отскочила расположившемуся на пятаке Люку Джонсону, который, чуть подработав, отправил ее обратно – 1:0.

Но матч не стал для «Магнитки» легкой прогулкой. Во второй двадцатиминутке гости сумели выравнять игру. И на 40-й минуте Денис Венгрыжановский сравнивает счет.

Лишь в третьем периоде «Металлург» расставляет все точки над i. И начинает, по привычке, в начале игрового отрезка. На 44-й минуте Денис Зернов бьет от синей линии, а находящийся спиной к вратарю и подпираемый защитником гостей Дмитрий Силантьев делает невероятный кульбит и за долю секунды до падения на лед, не глядя, переправляет шайбу в сетку – 2:1.

Еще девять минут ХК «Сочи» пытается сопротивляться, но потом оборона гостей начинает сыпаться. На 53-й минуте Артем Минулин добивает отскочившую от голкипера гостей шайбу – 3:1. Спустя две минуты Егор Коробкин, получив шайбу от Валерия Орехова, ловит вратаря сочинцев на противоходе – 4:1.

В конце 58-й минуте «Сочи» остается в меньшинстве. Но через минуту с небольшим гости ловят «металлургов» на контратаке, и Даниил Сероух сокращает разрыв в счете – 2:4. Однако это все, что удается гостям.

Итог – 4:2, девятая подряд победа «Магнитки».

Челябинск, Виктор Елисеев

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