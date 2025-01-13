Стая бездомных псов набросилась на школьника в Челябинске

В Челябинске возбуждено уголовное дело о нападении бездомных собак на ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКО по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 13 января, в Ленинском районе Челябинска. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

По словам челябинцев, агрессивные животные напали на 10-летнего мальчика на улице Агалакова. На помощь школьнику бросился водитель проезжавшего мимо автомобиля. Но к тому моменту псы уже успели вцепиться в ногу ребенка.

«Отмечается, что данный случай не единичен, однако должных мер реагирования со стороны специальных служб не принимается», – уточнили в силовом ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователями СК России проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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