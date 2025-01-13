Выбор губернатора: Текслер присвоил статус почетных граждан Челябинской области Карликанову и Видгофу

В правительстве Южного Урала назвали имена челябинцев, ставших почетными гражданами области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот статус губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил известным политикам и бизнесменам – президенту АО «Торговый дом БОВИД» Борису Видгофу и заместителю председателя законодательного собрания региона Юрию Карликанову. Соответствующие постановления размещены сегодня, 13 января, на портале официальных правовых актов.

Почетными гражданами челябинцев сделали «за плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность, направленную на повышение качества жизни населения Челябинской области», – следует из документов.

Выбор региональных властей южноуральцы вряд ли сочтут безошибочным. Так, Борис Видгоф известен, в основном, благодаря шикарному отелю в центре Челябинска, который он назвал в честь себя, а помещения в нем украсил фотографиями из семейного архива, да анекдотичной историей с упущенным мэрством. Напомним, в 2010 году Михаил Юревич, пересевший из кресла главы Челябинска в кресло губернатора Челябинской области, не желая терять контроль над городом, предложил ввести в областном центре «двуглавую» систему управления. Пост главы Челябинска автоматически передавался председателю городской Думы, а попутно вводилась должность сити-менеджера – главы городской администрации, которого утверждали местные депутаты.

Борис Видгоф, будучи в то время спикером муниципального парламента, довольно-таки активно продвигал эту инициативу нового главы региона. По всей видимости, далеко не последнюю роль в столь беззаветной поддержке новой системы играла скромная мечта Бориса Ефимовича увидеть себя в роли градоначальника. Однако внезапно г-н Видгоф сложил полномочия председателя городской Думы, а на его место выбрали Станислава Мошарова.

Долго горожане ломали головы над вопросом, как мог Борис Видгоф упустить место главы города. Злые языки поговаривали, что решение это было продиктовано отнюдь не скромностью теперь уже бывшего спикера, а обещанием мандата депутата Государственной Думы, выборы в которую, напомним, прошли в 2011 году. Однако, ежели такие обещания и были, то к 2011 году о них напрочь «забыли».

Кроме того, весьма сомнительную славу предприниматель снискал и в качестве спортивного менеджера. Борис Видгоф был генеральным директором ХК «Трактор» в сезоне 2019-2020 годов, ставшем самым провальным за все время участия «черно-белых» в Континентальной хоккейной лиге: команда заняла в регулярном чемпионате лишь 21-е место из 24.

Впрочем, властям есть за что быть благодарными г-ну Видгофу. На протяжении многих лет он контролировал политическую ситуацию в Тракторозаводском районе Челябинска, а действовавший в течение нескольких избирательных циклов районный совет депутатов состоял, в основном, из его креатур. А потому район никогда не отличался нестабильностью и был достаточно предсказуем во время любых политических кампаний.

Есть претензии у жителей Челябинской области и к второму почетному гражданину. Так, последние несколько лет не утихает скандал вокруг связанного с депутатом камнедробильного предприятия. По словам жителей поселка Смолино и собственников участков в СНТ «Янтарь», «Полет-2», «Локомотив-2», с июля 2014 года их землю и дома, в основном по ночам, засыпает каменой пылью с карьера.

Горожане считают, что предприятие работает незаконно, с нарушением санитарных норм, без учета розы ветров. Кроме того, их возмущает, что было уничтожено более 20 гектаров лесных насаждений, служивших защитной полосой камнедобывающего карьера.

Несколько раз всплывало имя парламентария и его семьи в связи с банкротством принадлежащих им предприятий. Но ни экологические претензии челябинцев, ни экономические неудачи долгое время не могли поколебать его позиции в руководстве регионального парламента.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube