«Трактор» едва не упустил победу в Нижнем Новгороде

Челябинский «Трактор» в гостях обыграл «Торпедо» из Нижнего Новгорода – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы активно начали встречу. И уже на 7-й минуте матча открыли счет.

Гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, Григорий Дронов отдал пас Виталию Кравцову, и тот кистевым броском поразил ворота нижегородцев – 1:0.

На 10-й минуте Максим Шабанов ворвался в зону хозяев, но с первого раза не смог пробить голкипера «Торпедо». Однако шайба отскочила Григорию Дронову. Тот вернул ее Шабанову, и на сей раз вратарь хозяев дрогнул – 2:0, челябинцы увеличивают разрыв.

Начало второго периода «черно-белые» также оставили за собой. На 22-й минуте Логан Дэй бьет от синей линии, и расположившийся на пятаке Андрей Светлаков подправляет шайбу в ворота – 3:0.

Но после этого челябинцы остаются вчетвером, что позволяет хозяевам переломить игру. На 26-й минуте сразу после выхода пятого полевого игрока у «Трактора», нижегородцы сокращают отставание после удара Никиты Артамонова – 1:3. Через три минуты Бобби Линч сокращает отставание до минимума. А на 34-й минуте Илья Чефанов сравнивает счет – 3:3.

В третьей двадцатиминутке командам приходится начинать сначала. Но игроки «Торпедо», похоже, слишком устали. На 44-й минуте Артем Блажиевский броском от синей линии вновь выводит «Трактор» вперед – 4:3. А на 50-й минуте Василий Глотов увеличивает отрыв – 5:3.

На 59-й минуте «Торпедо» снимает вратаря. Но времени торпедовцам уже не хватает – 5:3, южноуральцы одерживают уверенную победу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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