14 января ожидаются следующие события – Челябинск

14.01.2025, вторник
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10:30 Челябинск – Культурно-патриотическая программа для учащихся школ и колледжей «Панорама героических событий и судеб: в объективе Великая Отечественная война» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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11:00, 16:00 Челябинск – Занятие «Птичка-синичка» в рамках клуба «Познавай-ка» для детей от 2 до 5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Веселый урок анатомии «Как устроен человек?» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)
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12:30 Челябинск – Встреча объединения волонтеров «Нити серебра» для желающих присоединиться к движению для оказания безвозмездной помощи в разных сферах деятельности (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки памятных монет Банка России «Музыка танца» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал, этаж 3)
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14:00 Челябинск – Историко-патриотический лекториум «Подвиг Ленинграда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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14:00 Челябинск – Творческая мастерская «Покормите поскорей наших маленьких друзей» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Поэтический час «Рождественская поэзия» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Открытые консультации по работе с ресурсами Президентской библиотеки (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, интернет-зал)
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15:00 Челябинск – Настольные битвы в «Ерундопель» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 Челябинск – Авторская экскурсия по выставке «Такой разный Восток» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Рождественские встречи» (ДК «Сокол», ул. 1-я Увельская, 1)
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17:00 Челябинск – Вечер «Музыка в сочных тонах», посвященный жизни и творчеству Олега Лундстрема и его оркестру, в клубе «Нестареющий винил» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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