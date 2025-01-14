Магнитогорские полицейские задержали самарца, выдававшего себя за женщину легкого поведения

Полицейские Магнитогорска задержали жителя Самары за мошенничество от имени женщины легкого поведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть обратился 54-летний командировочный из Воронежской области.

Мужчина рассказал, что, приехав в Магнитогорск, решил воспользоваться услугами девушки с низкой социальной ответственностью. Он нашел подходящий сайт, выбрал понравившуюся девушку и позвонил по указанному номеру телефона. Ему ответил приятный голос, который продиктовал клиенту номер карты, на которую нужно перевести деньги. Мужчина перечислил 5 тысяч рублей, но визита так и не дождался, а номер телефона незнакомки перестал отвечать.

В результате сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Самарской области. Молодой человек создал на сайте фейковое объявление, а когда мужчина позвонил, поставленным женским голосом убедил его перевести деньги.

Возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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