Экс-губернатор Челябинской области исчезла из правительства Запорожья

Бывшая высокопоставленная южноуральская чиновница исчезла из правительства Запорожской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возглавлявшая в прошлом году правительство Запорожской области Ирина Гехт так и не появилась в публичном пространстве после новогодних каникул. На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

В блогах исторических территорий и Челябинской области начали писать, что губернатор Запорожья Евгений Балицкий расторг контракт с г-жой Гехт. А чтобы не возникало никаких вопросов, просто упразднил ставку председателя регионального правительства.

Впрочем, пока документов о сокращении должности главы правительства Запорожской области не опубликовано. Зато 9 января текущего года на официальном сайте губернатора разместили указ о внесении изменений в положение о региональном правительстве. Согласно документу, в случае временного отсутствия главы кабмина Запорожской области его обязанности исполняет губернатор или заместитель председателя правительства.

Сейчас работой правительства руководит сам Евгений Балицкий. Именно он проводит совещания с высшими чиновниками региона. Он же контролирует ситуацию с очисткой побережья Азовского моря в регионе от фракций мазута после произошедшего 15 декабря крушения двух груженых нефтепродуктами танкеров в Керченском проливе.

Об Ирине Гехт никаких упоминаний в новостях в начавшемся году нет. На официальном сайте регионального кабинета министров чиновница упоминается в последний раз в информации от 5 декабря прошлого года. В телеграм-канале принадлежащего областному правительству «Запорожском вестнике» – 24 декабря, в материале об акции «Елка желаний».

Последняя публикация в официальном телеграм-канале Ирины Гехт датируется 1 января сего года. Хотя ранее чиновница была достаточно активна в социальных сетях.

Информации о председателе правительства на официальном сайта запорожского кабмина так же нет. Зато на главной странице сайта указаны контакты администрации губернатора и правительства Запорожской области.

Напомним, о том, что Ирина Гехт займет пост председателя правительства Запорожской области глава региона Евгений Балицкий заявил в апреле прошлого года. До этого карьера чиновницы была связана с Челябинской областью.

В южноуральском правительстве Ирина Гехт работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. В феврале 2011 возглавила ведомство. С ноября 2012 года стала заместителем губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампредом областного правительства по соцвопросам.

В 2014 году Ирина Гехт стала представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.

В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. В начале марта 2024 года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

Так и случилось в середине апреля: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.

В начале мая 2024 года Ирина Гехт официально покинула должность первого вице-губернатора Челябинской области и возглавила правительство Запорожья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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