В структуру челябинской мэрии вновь пришли с обысками

Полиция и следователи снова провели обыски в челябинском МКУ «Городская среда».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители силовых структур провели выемку документов в МКУ «Городская среда».

По информации источников, следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о получении взятки. Пока неизвестно, был ли задержан кто-либо из чиновников мэрии или сотрудников учреждения.

По информации администрации города, силовики действовали совместно с новым руководством мэрии.

Напомним, МКУ «Городская среда» не раз фигурировало в многочисленных скандалах.

До ноября 2021 года МКУ «Городская среда» во главе его стоял Александр Грезев. В настоящее время они и два его бывших заместителя – Сергей Любимов и Вадим Левченко – обвиняются в участии в ОПГ под руководством экс-советника мэра Челябинска Натальи Котовой – Петра Конарева. Они обвиняются в получении взяток от хозяев незаконных ларьков – за это подлежавшие демонтажу нестационарные объекты оставляли в покое.

Отметим, что претензии к механизму регулирования деятельности коммерсантов, использующих нестационарные торговые объекты, высказывал и побывавший в Челябинске в конце прошлого года генеральный прокурор России Игорь Краснов. Московский чиновник заявил, что процедура принятия решения о демонтаже ларьков непрозрачна и может порождать коррупционные проявления. Тогда же в надзорном ведомстве заявили, что планируют вновь провести проверку работы МКУ «Городская среда».

Челябинск, Виктор Елисеев

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