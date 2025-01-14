Прокуратура начала проверку больницы в Коркино после приема пьяного врача

После рассказа о нетрезвом медике в кабинете медучреждения прокуратура Коркино начала проверку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о нарушении прав пациента медучреждения.

Ранее жительница Коркино рассказала, что ее муж не может получить медицинскую помощь в местной больнице. По словам женщины, в декабре прошлого года ее супруг обратился в медучреждение с травмой. Тогда ему поставили диагноз «ушиб».

Лишь две недели спустя медики поняли, что у коркинца был перелом. Но кость к тому времени уже срослась, и пришлось назначать операцию, так как срослась она неправильно.

Операцию назначили на сегодня, 14 января. Однако, придя в медучреждение, мужчина с родственниками встретили явно нетрезвого врача, заявившего, что операция перенесена. Южноуральцы вызвали полицию. Оказалось, что их подозрения имеют под себя основание: медик, действительно, был нетрезв.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц, исполнению медицинским учреждением трудового законодательства, а также законодательства о здравоохранении», – заявили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены прокуратурой города на контроль.

Впрочем, в больнице уже заявили, что пришедшего на работу пьяным врача уволят, а пациентов, направленных на операции, проведут в другие больницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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