В Челябинске задержали замдиректора МКУ «Городская среда»

Заместитель директора структуры челябинской мэрии задержана по подозрению в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора МКУ «Городская среда», подозреваемой в получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий.

По данным следствия, с января по март 2022 года челябинка получила через посредника деньги от индивидуального предпринимателя. За взятку она обеспечила ему ускоренный прием документов в нарушение положения о порядке оформления документов для размещения нестационарных торговых объектов и порядке организации и проведения аукциона при размещении нестационарного торгового объекта на территории города Челябинска.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и месту работы подозреваемой, женщине планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи не исключают, что это был не единственный эпизод преступной деятельности челябинки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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