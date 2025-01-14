Российский оператор представил первые в федеральной сети детские умные часы с eSIM

Телеком-оператор запускает продажи детских умных часов Fontel с eSIM.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора МКУ «Городская среда», подозреваемой в получении взятки в значительном размере за совершение незаконных действий.

«МегаФон» начинает продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM, которая становится всё более популярной. Это первые умные часы для детей с виртуальной сим-картой, представленные в федеральной розничной сети в России.

«МегаФон» продолжает расширять линейку аксессуаров под собственными торговыми марками. Это первые детские часы с технологией eSIM как в ассортименте гаджетов, выпускаемых под бредом Fontel, так и среди федеральных розничных сетей в нашей стране. В линейке уже представлены умные часы, которые подключаются по Bluetooth к смартфонам без сим-карты, а также детские часы с сим-картами.

Гаджет оснащен всеми необходимыми функциями: геолокация, аудио- и видеозвонки, сообщения и т.д. и прекрасно подойдет детям младшего школьного возраста. У часов есть фронтальная камера 2 Мп, среднее время работы гаджета без подзарядки составит до 3 дней, а благодаря защите от воды с часами можно будет плавать до получаса с погружением в воду на один метр. Доступны будут два цвета: серый и розовый, приобрести часы можно в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, в интернет-магазине «МегаФона» и на маркетплейсах OZON и Wildberries.

Помимо базового функционала, умные детские часы Fontel оснащены полезными функциями для маленького владельца и его родителей. Голосовой помощник Маруся сможет развлечь ребенка и поможет ему с учебой, а родители легко узнают местоположение детей с точностью до 10 метров благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно будет добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.

Умные часы особенно востребованы среди россиян в последние несколько лет – это, пожалуй, самое популярное на сегодня носимое устройство. Детские часы также пользуются огромным спросом и стабильно демонстрируют рост: так, во втором полугодии 2024 года в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota приобрели на 34% больше детских умных часов, чем в первом.

«Современные технологии позволили заменить пластиковую сим-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах. Модели часов с eSIM представлены в нашей розничной сети на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растёт. Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», – рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

В розничной сети «МегаФона» можно приобрести умные часы на выгодных условиях. Например, при покупке детских часов можно получить 3 месяца связи в подарок, а при выборе часов для взрослых – целый год связи. Кроме того, при приобретении смарт-часов клиент получит в подарок на полгода услугу «Часы общения», которая позволяет использовать один номер на смартфоне и на часах с eSIM.

Челябинск, Виктор Елисеев

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