Уральские металлурги сохранили лидерство среди производителей плоского проката и металлопроката с покрытием

ММК сохраняет лидерство в производстве плоского проката и металлопроката с покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК вновь занял первое место среди производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла по версии отраслевого журнала «Металлоснабжение и сбыт». Издание опубликовало рейтинг лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2024 года.

ММК также вошел в пятерку ведущих производителей сортового проката. В список лучших попали еще две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в рейтинге производителей метизной продукции, а Торговый дом ММК – аналогичную позицию среди лучших сбытовых сетей металлургических компаний.

Лидерство Магнитки сразу в двух ключевых категориях рейтинга отражает успехи Группы ММК в реализации стратегии, в основе которой – развитие современных и высокопроизводительных мощностей по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе, а также по производству металла с покрытиями. Сегодня компания располагает широчайшим спектром возможностей для производства уникальной и технологичной металлопродукции мирового класса, занимая лидирующие позиции по поставкам продукции для целого ряда ведущих отраслей российской экономики.

За последние два десятилетия производство плоского проката на ММК претерпело серьезные изменения. Была реализована масштабная программа инвестиций в техническое перевооружение и модернизацию оборудования. Среди ключевых проектов в этот период можно выделить строительство комплекса по производству толстолистового проката (стан 5000, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки – 2009-2010 гг.), создание современного комплекса холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста (стан 2000 – 2011-2012), комплексную реконструкцию станов 2500 горячей прокатки (2020) и 1700 холодной прокатки (2021). Кроме того, были созданы современные мощности по производству проката с покрытиями, обеспечивающие лидерство ММК в сегментах оцинкованного и окрашенного металлопроката.

Рейтинг российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лидеров учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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