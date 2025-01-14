С южноуральского бизнесмена суд взыскал полмиллиона рублей за падение женщины с шестиметровой высоты

Предпринимателя из Карталов наказали за падение работников в складской подвал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья признал предпринимателя виновным в нарушении требований охраны труда.

В суде установлено, что мужчина не разработал инструкции по охране труда для работников, а также допустил к выполнению работ по сборке и подготовке товаров к отгрузке работника, не прошедшего инструктаж, обучение и проверку знаний требований охраны труда.

В итоге в феврале 2024 года в складском помещении при погрузке товара продавец с грузчиками встали на подъемник, не предназначенный для подъема и спуска людей. При спуске трос оборвался и подъемник упал в подвальное помещение с высоты около 6 метров. Больше всех пострадала женщина-продавец, сломавшая обе ноги, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

С учетом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил предпринимателя к 200 часам обязательных работ.

Также суд удовлетворил гражданский иск сотрудницы и взыскал с бизнесмена 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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