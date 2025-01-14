Магнитогорцы вынуждены пробираться по заваленным снегом тротуарам после уборки дорог

Дорожники Магнитогорска вместо уборки снега сваливают его с дороги на тротуар снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, магнитогорцы жалуются на работу подрядчика «Стройтех», который завалил снегом пешеходные зоны.

«Подрядчик обязан обеспечивать содержание улично-дорожной сети, однако на его методы уборки поступает множество жалоб. В частности, на то, что он сгружает весь собранный снег на пешеходные зоны», – рассказывают общественники. Это, к примеру, произошло у дома 31/4 на улице Труда.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить деятельность исполнителя и побудить его обеспечивать содержание надлежащим образом, а также в администрацию Магнитогорска как к заказчику с требованием принять меры контроля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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