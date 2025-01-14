Челябинке, пытавшейся привлечь внимание властей к проблеме бездомных собак, разгромили машину

Челябинской активистке, начавшей сбор подписей после нападения на школьника диких животных, разбили машину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история с нападением агрессивных псов на школьника, произошедшим в понедельник, 13 января, получила неожиданное продолжение.

Женщине, рассказавшей о случившемся и начавшей сбор подписей под обращением к местным властям с требованием решить проблему бездомных животных, неизвестные повредили машину.

По словам челябинки, произошло это в ночь на сегодня, 14 января. Неизвестные разбили у ее машины лобовое стекло, фару, зеркала, порезали колеса. Ущерб активистка оценила в 200 тысяч рублей и уже обратилась в полицию.

Хозяйка машины не исключает, что к нападению имеют отношение зоозащитники. Как рассказывает активистка, против их инициатив по борьбе с бездомными собаками выступают две женщины. Правда, на записи видеодомофона можно заметить трех молодчиков, громящих автомобиль, а не двух женщин.

Напомним, вчера, 13 января, на улице Агалакова в Ленинском районе Челябинска агрессивные животные напали на 10-летнего мальчика. После этого СКР возбудил уголовное дело, его расследование взяло на контроль федеральное руководство ведомства.

Выступили с заявлением и представители мэрии Челябинска. По словам заместителя главы города Александра Астахова, определенная вина в произошедшем лежит на организаторах незаконной стоянки, расположенной поблизости: на ее территории собаки прячутся, когда за ними приезжают сотрудники отлова.

При этом чиновник заявил, что объект один раз уже демонтировали, но хозяин вновь возобновил свой незаконный бизнес. И теперь власти намерены вновь снести стоянку. Подключиться к этому мэрия попросила правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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