15 января ожидаются следующие события – Челябинск

15.01.2025, среда
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10:00 Челябинск – Празднование дня рождения Штаба общественной поддержки Челябинской области: мастер-класс «Встречаем неожиданных гостей» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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10:00 Челябинск – Прием граждан в Общественной палате Челябинской области (Общественная палата Челябинской области, ул. Сони Кривой, 75а, каб. 515)
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10:00 Челябинск – Беседа «Путешествие по заповедникам нашего края» (библиотека №2, пр. Комарова, 114)
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10:30 Челябинск – Культурно-патриотическая программа «Панорама героических событий и судеб: в объективе Великая Отечественная война»: выставка с беседой «Дневники памяти» для учащихся школ и колледжей (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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10:30 Челябинск – Литературный портрет «Иного века гражданин» к 230-летию со дня рождения А.С. Грибоедова (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)
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10:30 Челябинск – Экологический праздник «Лес полон чудес» к 105-летию со дня рождения Николая Сладкова (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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12:00 Челябинск – Встреча «Рождественские рассказы русских и зарубежных писателей» в клубе «Книжник» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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14:00 Челябинск – Празднование дня рождения Штаба общественной поддержки Челябинской области: историческая интеллектуальная игра «Блокада Ленинграда» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Новогодний сувенир» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 Челябинск – Празднование дня рождения Штаба общественной поддержки Челябинской области: интеллектуальная игра «Движение Первых» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Развлекательная программа «Что за чудо – снеговик!» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – Празднование дня рождения Штаба общественной поддержки Челябинской области: музыкальное лото «Новогоднее настроение» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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18:00 Челябинск – Празднование дня рождения Штаба общественной поддержки Челябинской области: танцевальная терапия (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167, этаж 1)
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