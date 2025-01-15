15 января ожидаются следующие события – Челябинск

10:30 Челябинск – Культурно-патриотическая программа «Панорама героических событий и судеб: в объективе Великая Отечественная война»: выставка с беседой «Дневники памяти» для учащихся школ и колледжей (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)