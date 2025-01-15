В челябинском детдоме подросток всадил другому в грудь нож

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 14 января, в Курчатовском районе областного центра.
В детском доме, расположенном на улице Солнечной, между подростками произошел конфликт. Во время разборок 15-летний юноша всадил нож в грудную клетку 16-летнему подростку.
Врачам удалось спасти парня. Сейчас он находится в больнице.
В отношении 15-летнего детдомовца возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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