В челябинском детдоме подросток всадил другому в грудь нож

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении подростка, подозреваемого в покушении на убийство несовершеннолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел вчера, 14 января, в Курчатовском районе областного центра.

В детском доме, расположенном на улице Солнечной, между подростками произошел конфликт. Во время разборок 15-летний юноша всадил нож в грудную клетку 16-летнему подростку.

Врачам удалось спасти парня. Сейчас он находится в больнице.

В отношении 15-летнего детдомовца возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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