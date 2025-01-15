Троичанин перевел мошенникам 400 тысяч со счета знакомой у нее на глазах

Житель Троицка в присутствии знакомой перевел с ее счета мошенникам почти 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурной части межмуниципального отдела полиции «Троицкий» 21-летняя местная жительница рассказала, что находилась у своего приятеля, который ранее занимал у нее деньги для вложений в Интернет-игры, но всегда возвращал.

В последнюю встречу девушка слышала, как он разговаривал с кем-то по телефону и выполнял какие-то действия в гаджете. Чуть позже он попросил ее сотовый телефон, так как ему был нужен человек с хорошей кредитной историей.

Девушка предупредила, чтобы он не оформлял на нее кредиты, а также не распоряжался ее накоплениями. Молодой человек продолжил выполнять действия под диктовку звонившего, после чего вернул девушке телефон, и она обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на 316 тысяч рублей. Эта сумма, а также 66 тысяч рублей личных накоплений были переведены на неизвестный ей счет.

Когда троичанка поинтересовалась, каким образом на ее имя оформлен кредит, знакомый заявил, что не давал отчета своим действиям, так как был введен в заблуждение и выполнял команды звонящего ему по телефону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе дается оценка действиям троичанина.

Сотрудники полиции напоминают, что не следует сообщать данные своих банковских карт третьим лицам, не предоставлять доступ к своему личному кабинету банка даже знакомым. А также помнить, что быстрый заработок в Интернете не всегда бывает безопасным.

Челябинск, Виктор Елисеев

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