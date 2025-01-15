В Копейске три человека погибли и трое пострадали после вылета иномарки на встречку

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП на копейской трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 января, в 07:12 на 8 километров автодороги «Челябинск – Октябрьское».

Автомобиль «Рено Сандеро», ехавший в сторону Челябинска, вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в «Тойоту Короллу». По предварительным данным, 47-летняя автоледи не справилась с управлением «Рено».

В результате ДТП 76-летняя пассажирка «Рено» и пассажир «Тойоты», мужчина – на вид 45 лет, от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «Рено Сандеро» умерла в больнице. 51-летний водитель «Тойоты» и его пассажиры 36 лет и 58 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В ГАИ отмечают: женщины, ехавшие в «Рено» были пристегнуты ремнями безопасности, а все находившиеся в Тойоте – нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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