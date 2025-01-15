В Магнитогорске огласили приговор по делу об изнасиловании и убийстве таксистки

К длительному сроку лишения свободы приговорен житель Магнитогорска за совершение изнасилования и убийства женщины более 23 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, виновным в жутком преступлении 23-летней давности признали 41-летнего магнитогорца.

Сама трагедия произошла 28 июля 2001 года на одной из улиц Магнитогорска. 47-летняя женщина работала учителем начальных классов, а по вечерам подрабатывала частным извозом. Ее тело с электропроводом на шее обнаружили недалеко от автомобиля. Но тогда виновного так и не нашли.

Лишь когда следователи проанализировали изъятые в ходе осмотра автомобиля следы пальцев рук с использованием новых технологий и проверили по федеральной базе данных, вышли на подозреваемого, которому к тому времени был уже 41 год.

После июля 2001 года магнитогорец привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств, избиение женщины, а также совершение ряда имущественных преступлений. 23 года назад он жил поблизости от места совершения преступления.

В тот день нетрезвый молодой человек остановил такси. Во время поездки он напал на женщину и изнасиловал. После чего задушил ее электропроводом.

После задержания он признал свою вину. Суд приговорил его к 10 годам и 10 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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